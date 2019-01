Rovviltnemndene vil felle ytterlegare fire ulvar utanfor ulvesona i Hedmark og Akershus

innenriks

Det vart vedteke på eit felles møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 tysdag. Dette omfattar Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Østfold og Oslo er likevel i heilskap innanfor ulvesona.

Eit fleirtal på sju ønskte å felle fleire ulv, berre representanten frå Miljøpartiet Dei Grøne stemde imot, melder NRK.

Kvoten utanfor ulvesona var opphavleg på tolv dyr. Den siste ulven på kvoten vart skoten i Stange kommune 3. januar. Nemndene skulle vurdere om kvoten skulle aukast.

– Kunnskapen som ligg føre om rørslemønster for unge ulvar, viser at mange ungdyr forlèt oppvekstreviret i løpet av ettervinteren og våren. Det er derfor stort sannsyn for at ung ulv kan vandre inn og prøve å etablere seg i region 4 og region 5 utanfor ulvesona, og at dette inneber risiko for omfattande skadar, heitte innstillinga til vedtak frå sekretariatet.

Naturvernforbundet har varsla at dei vil klage på avgjerda. Dermed blir det truleg opp til Klima- og miljødepartementet å behandle spørsmålet.