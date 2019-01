Njåstad trekker seg etter å ha delt sensitive metoo-opplysningar

innenriks

– Årsaka til at eg trekte meg var ein kombinasjon av familiesituasjonen, at eg ønskte meir tid til tiåringen min, og sjølvsagt denne saka eg sjølv valde å gå ut med i dag. Det vart snakka om dette i partiet, og eg skjønte at det var frykteleg dumt det eg gjorde, seier Njåstad til NTB.

Frp-toppen seier han tok avgjerda om å trekke seg i fjor haust, då Fpu-nestleiaren og fleire stortingsrepresentantar i partiet stod overfor såkalla metoo-saker. Njåstad var då leiar for Frps organisasjonsutval, utvalet som skulle handtere alle varsel om seksuell trakassering i partiet.

Han delte opplysningar om desse varsla med utanforståande kollegaer som i utgangspunktet ikkje skulle ha innsyn i sakene.

– Det var dei sakene som var aktuelle på det tidspunktet, då vi var midt i metoo-perioden og diskuterte fleire ting, seier Njåstad.

Det var VG og NRK som først melde at Njåstad hadde trekt seg frå alle tillitsverv i partiet. Til VG opplyser Njåstad at han delte opplysningane med éin enkelt kvinneleg kollega, og at ho ikkje delte dei vidare.

Frp-leiar Siv Jensen skriv i ein skriftleg kommentar til NRK at Njåstad med dette gjorde seg skuldig i eit klart tillitsbrot, og at det var klokt av han å trekke seg. Til NTB seier Frp-toppen at han har forståing for Sivs kommentarar.

– Eg får no stå i dette, og eg legg meg flat overfor partiet, seier Njåstad.

