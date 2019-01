Nav melde 968 personar for trygdesvindel i 2018

innenriks

905 av dei melde sakene dreier seg om svindel av dagpengar eller arbeidsavklaringspengar (AAP). Dette dreier seg om personar som har jobba og tent pengar utan å informere Nav om det, og dermed har dei fått utbetalt stønad dei ikkje har hatt krav på.

– Det er alvorleg når nokon som er arbeidsføre og har inntekt, prøver å utnytte ordningane, og desse bør merke seg konsekvensane slike val kan gi, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Talet på politimelde saker har gått ned dei siste tre åra. Nav meiner det heng saman med betre kontrollmetodar, og at Nav avdekkjer saker tidlegare. Gjennomsnittleg meldt beløp for kvar sak har òg gått ned.

– Tala viser ei positiv utvikling, og mykje blir forklart med dei digitale moglegheitene. Det er ikkje eit mål for Nav å melde flest mogleg, men alvorlege saker vil vi alltid bli melde. Gjennom raskare avklaring av mindre saker kan vi prioritere større og meir kompliserte saker, seier Vågeng.

Ho understrekar at dei som blir melde, risikerer fengselsstraff, og i tillegg krev Nav alltid pengane tilbake.

Nav samarbeider også med andre etatar for å avdekkje økonomisk kriminalitet. 58 personar vart melde for trygdesvindel og arbeidslivskriminalitet. Dette er saker som også har høgare beløp. Den største saka i fjor handlar om ein person som er meld for å ha jobba svart med godstransport og likevel fått 2,3 millionar kroner i arbeidsavklaringspengar og uføretrygd.

