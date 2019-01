Helsedirektoratet vil ha 200 nye stillingar for nyutdanna legar

innenriks

Ved førre opptak var det 1.300 søkarar til 456 LIS1-stillingar, som er stillingar for nyutdanna legar som skal ut i spesialisering. Dermed er det mange nyutdanna som går glipp av spesialiseringsmoglegheita.

– Eg er glad for at Helsedirektoratet konkluderer med at vi treng fleire LIS1-stillingar. I 2014 fekk eg råd om å redusere talet på stillingar. Eg er glad eg ikkje følgde det rådet, seier helseminister Bent Høie (H) til Aftenposten.

Helsedirektoratet grunngir dei nye stillingane med at kommunehelsetenesta har fått fleire oppgåver, behovet for fastlegar har auka og at ventelistene må bli kortare.

Behovet for 200 nye stillingar er i tråd med anslaget Legeforeningen har komme til.

– Det paradoksale er at legar må stå i kø når Noreg har eit behov for fleire legespesialistar, seier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

