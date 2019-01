Havarikommisjonen ber Kripos om fregatthjelp

innenriks

«Vi vet føreløpig ikke hvor mye materiale det er snakk om, men det kan bli ei betydeleg mengde», står det i brevet som vart sendt til Kripos-sjef Ketil Haukaas 25. januar, skriv Bergens Tidende.

Det er kjent at det er henta ut data frå brua på fregatten, som no ligg heilt under vatn utanfor Stureterminalen i Øygarden. Kripos har tidlegare hjelpt Vest politidistrikt med tilsvarande arbeid i etterforskinga av forliset.

– Vi har dei same behova som politiet når det gjeld dette materialet, og samarbeider godt med dei, seier avdelingsdirektør Dag S. Liseth i Havarikommisjonen.

Data som omhandlar kurs, fart og navigasjon i tida før ulykka vil vere av interesse for granskarane.

Det andre skipa i kollisjonen 8. november, tankaren Sola TS, var utstyrt med ein såkalla VDR, som lagrar alle data frå brua, inkludert lydopptak av all kommunikasjon. Fregatten hadde ikkje slikt utstyr om bord, men det skal vere opptak av lyd frå brua på KNM Helge Ingstad etter at kollisjonen var eit faktum.

