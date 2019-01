Hareide tvilte seg fram til å ikkje leie stortingsgruppa

innenriks

Avgjerda om å trekke seg som leiar av KrFs stortingsgruppe vart teke under landskonferansen i helga med 400 tillitsvalde på Gardermoen.

– Eg fekk mange innspel. Dei fleste handla om at eg burde fortsetje. Men eg kom til at det er best for KrF og meg at eg blir meinig. Den parlamentariske leiaren skal vere regjeringa sitt førstelinjeforsvar i Stortinget. Den jobben trur eg ikkje at eg er den beste til å utføre, seier Hareide til NTB.

Ikkje truverdig

Hareide kjempa for den tapande sida då KrF gjorde vegvalet sitt og gjekk til borgarleg side. Han gjekk av som partileiar då regjeringsplattforma vart godkjent med knapt fleirtal av landsstyret. No overlèt han rolla som den fremste talsmannen til partiet på Stortinget til frontkjemparen for den «gule sida», Hans Fredrik Grøvan.

– Avgjerda handlar om at det vil bli stilt spørsmål ved truverdet mitt og intensjonane mine. Grøvan og eg kan seie det same, men så vil det likevel opplevast ulikt, seier Hareide.

Han avviser at han først hadde avgjort å fortsetje og at nokon har overtalt han.

– Eventuelle råd frå utsida ville, om noko, berre verkt motsett. Eg har halde det ope, vore i tvil og fått ulike råd. For den tapande sida i partiet er det godt å vite at det har vore mitt eige val, seier Hareide.

– Skikkeleg trist

Geir Jørgen Bekkevold støtta Hareide i retningsvalet. Han rykker opp som parlamentarisk nestleiar.

– Det er skikkeleg trist at Knut Arild gir seg. Han var fantastisk som partileiar og som parlamentarisk leiar. Heile stortingsgruppa ønskte at han skulle fortsetje. Så må eg berre respektere avgjerda hans, seier Bekkevold.

Partiveteran Geir Toskedal rykte inn på Stortinget då Olaug Bollestad vart statsråd og uttrykte tvil om Hareide hadde den rette motivasjonen. No seier han at det berre handla om at han ikkje ville uttale seg på førehand, og at han prøvde å få Hareide til å fortsetje.

– Det er trist, men vi må ha respekt for det.

Ropstad gav råd

Nestleiar og mogleg ny KrF-leiar, Kjell Ingolf Ropstad, seier til NTB at han håpte Hareide ville fortsetje.

– Eg har støtta han, seier Ropstad, som ikkje vil røpe kva for råd han konkret har gitt til Hareide.

– Blir det no endå vanskelegare å samle partiet?

– Eg trur ikkje det. Eg trur Hareide vil fortsetje å vere ein god støttespelar for meg personleg og politisk. Også har vi har jo fått ein «gul» parlamentarisk leiar.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre var i fjor haust i gang med utkastet til regjeringsplattform, basert på at Hareide kunne vunne kampen om KrF sitt vegval. Han forstår avgjerda.

– Å stå fram som den fremste forsvararen til regjeringa etter at du har stått i spissen for ei heilt anna samfunnsretning, det ville vorte for mykje i boka mi. Eg meiner det er eit riktig val han har teke, og det stemmer med den Hareide eg kjenner, seier Støre.

Vinn-vinn

Hareide sjølv seier han ser fram til ei friare rolle og meir tid til å vere pappa.

– Ein skal heller ikkje snakke ned rolla som meinig stortingsrepresentant. Vi har ein privilegert jobb. Og eg har vore meinig i militæret som vaffelsteikande presteassistent. Eg trur denne meinige rolla vil bli meir interessant, seier han med eit smil.

Han fortel at kona, Lisa, har sett på vegvalet som ein vinn-vinn-situasjon.

– Då eg fortalde om avgjerda mi før vegvalet i fjor haust, sa Lisa at anten vinn du, og då er det bra for KrF og for landet, eller så ville eg tape og familien vinne meg, seier Hareide.