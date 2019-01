Aftenposten: Sandberg blir trua med inndraging etter karantenebrot

innenriks

Den nye vurderinga kom etter at Per Sandberg klaga på vedtaket frå nemnda 19. desember i fjor, skriv Aftenposten.

– Blir dette ståande, vil det vere det same som å ilegge meg fullt yrkesforbod. Det kan eg ikkje akseptere, sa Sandberg til Adresseavisen 20. desember i fjor.¨

– 13. februar må eg sannsynlegvis oppsøke Nav inntil eg får etablert anna type inntekt, seier Per Sandberg til Aftenposten.

Han understrekar at han ikkje har tent ei einaste krone så langt.

– Det einaste som er tydeleg er at eg ikkje har lov å drive næringsverksemd på vegner av selskapet mitt eller andre selskap. Det har framleis ikkje nemnda kunna dokumentere at eg har gjort. Dei vil ikkje møte meg ein gong. Dei heng seg opp i ei formulering eg hadde i ei norsk avis, seier han.

Opprettheld vedtak

Nemnda har endå ein gong vurdert Sandbergs møte i Iran i oktober, etter at han gjekk av som fiskeriminister i august.

«Karantenenemnda har kommet til at vedtaket av 19. desember 2018 opprettholdes. Du har brutt karantenen du vart ilagt ved vedtak av 20. september 2018. Du pålegges å avstå fra slike aktiviteter i den resterende tiden av karantenen. Du pålegges også å avstå fra slike aktiviteter i perioden med saksforbud, innen feltene saksforbudet gjelder for.»

«Karantenenemnda gjør på ny oppmerksom på at dersom du deltar i nye møter eller seminar eller lignende i karantenetiden, eller involverer deg i saker som omfattes av sakforbudet i den perioden saksforbudet gjelder, vil det kunne være aktuelt for Karantenenemnda å ilegge deg et overtredelesgebyr.», skriv Karantenenemnda i eit nytt brev til Sandberg.

«Særlige fordeler»

Per Sandberg gjekk 13. august i fjor av som fiskeriminister og Frp-nestleiar. Bakteppet var avsløringar om at Sandberg mot PSTs råd hadde teke med tenestetelefonen på ei privat reise til Iran utan å varsle Statsministerens kontor om reisa. Han tok òg med telefonen på ei jobbreise til Kina i mai. Den tidlegare fiskeriministeren fekk seks månaders karantene då han trekte seg.

Karantenen er grunngitt med at Sandberg har innsikt frå embetet som statsråd som kan gi selskapet hans «særlige fordeler».

Absolutt forbod

Nemnda understrekar at han ikkje kan drive noka form for næringsverksemd i karantenetida:

«Karantenenemnda gjentar at du ikke kan drive noen form for næringsvirksomhet, eller delta i møte eller seminarer i karanteneperioden. Dette gjelder både deg som person, deg på vegne av ditt enkeltpersonforetak eller på vegne av andre. Den bredt formulerte karantenen skyldes at du har etablert et enkeltpersonforetak med et vidt formål.»

Som kompensasjon for karantenen får Sandberg full statsrådlønn fram til 13. februar på til saman 682.508 kroner.

