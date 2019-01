Talet på atomubåtar innom norske hamner tredobla

innenriks

Det viser eit referat frå eit styringsmøte i oktober som Aftenposten har fått innsyn i.

– Generelt kan vi seie at frå 10–15 besøk i året for nokre år sidan, har Noreg no rundt 30–40 besøk i året av franske, britiske og amerikanske reaktordrivne ubåtar, seier avdelingsdirektør Per Strand i DSA.

Forsvarets presseoffiser Brynjar Stordal bekreftar at aktiviteten har auka.

– I 2018 var 27 atomdrivne fartøy frå allierte innom Noreg. Sidan 2009 har det vore ei tredobling av reaktordrivne fartøy som faktisk har vore innom, seier han.

Den auka aktiviteten har skapt spenningar mellom stormaktene. Då den russiske atomubåten Jurij Dolgorukij segla ut i Kolafjorden i haust, gjekk alarmen både på norsk og amerikansk side. Ubåten har 16 interkontinentale ballistiske missil som kan utslette dei største byane på austkysten i USA.

