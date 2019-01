Svensk prinsesse blir barnebokforfattar

innenriks

Boka «Stella og hemligheten» er skrive i samarbeid med Karini Gustafson-Teixeira og Marie Oskarsson og er mynta på barn i barneskulealder og foreldra deira, fortel TT.

Boka handlar om integritet, sjølvkjensle og tillit, ifølgje pressemeldinga sendt ut av det svenske hoffet.

– I fleire år har vi lengta etter at boka vår skal bli verkelegheit. Vi håpar at boka kan bidra til samtalar mellom barn og vaksne rundt vanskelege spørsmål som grensesetting, rettane til barn og korleis ein kan handtere desse situasjonane, seier prinsesse Madeleine.

Vidare heiter det at boka vil «gi alle barn styrke til å stå opp for seg sjølv og kunnskap om at det er viktig å seie ifrå når noko ikkje kjennest bra ut».

Illustrasjonane er av Stina Lövkvist. «Stella og hemligheten» blir utgitt i juni av Bonnier Carlsen i samarbeid med World Childhood Foundation, ein barnerettsorganisasjon som arbeider med å førebyggje vald og seksuelle overgrep mot barn.

(©NPK)