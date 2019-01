Store forskjellar på norske bankar i etikkundersøking

innenriks

Det er Forbrukarrådet og Framtiden i våre hender (FIVH) som står bak undersøkinga Etisk bankguide, der bankane blir målt på heile 1.012 kriterium innan 14 ulike område.

Med utgangspunkt i offentleg tilgjengeleg informasjon, tek undersøkinga for seg retningslinjene til bankane. Det inkluderer tilslutning til internasjonale standardar på område som korrupsjon, skatt, klima, miljø og rettar. Undersøkinga er lik den internasjonale Fair Finance Guide, som vart lansert i Nederland i 2009 og no finst i ni land.

– Det kan gi dårleg smak i munnen å oppdage at sparepengane dine går til finansiering av våpenhandel eller til miljøøydeleggingar du ikkje står inne for. Nettguiden gir god rettleiing til forbrukarar som er opptekne av etikk og berekraft, seier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet.

Dårlege på likestilling

Korleis bankane scorar i undersøkinga avheng mellom anna av kva krav bankane stiller til selskapa dei låner ut pengar til, eller investerer i. I undersøkinga scorar til dømes Sparebanken Vest 100 prosent under temaet våpen, mens Danske Bank scorar 34 prosent.

– Det kjem i stor grad av at bankane har ulik tilnærming til våpenhandel. Sparebanken Vest har retningslinjer for å ikkje investere eller gi lån til selskap involverte i forsyning av våpen og militært utstyr til land omfatta av FNs våpenembargo. Danske Bank stiller derimot ingen slike krav og får dermed ein låg score, opplyser leiar Anja Bakken Riise i FIVH til NTB.

Bankane scorar jamt over lågast i kategorien likestilling og kjønn, med eit gjennomsnitt på 47 prosent. 8 av dei 14 bankane hamnar under 50 prosent.

Halvparten av bankane hamnar under 50 prosent innan klimaendringar, mens i kategorien korrupsjon scorar ni bankar over 80 prosent. Det er det høgaste snittet i undersøkinga.

Tek etikk på alvor

Som i fjor er det Cultura Bank som toppar undersøkinga, med ein totalscore på 98 prosent. Like bak følgjer Storebrand med 81 prosent. Begge har auka den totale scoren sin med høvesvis 1 og 2 prosent frå det året før.

Sparebank 1 Nord-Noreg hadde størst tilbakegang frå i fjor, frå 47 til 34 prosent.

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås seier at Sparebank 1 Nord-Noreg sjølvsagt ikkje er fornøgd med å hamne så langt ned på lista, men han understrekar at dei jobbar langsiktig og seriøst for å nå dei berekraftige måla.

– Vi blir dessutan rangert høgare på ein del andre målingar, og synest det er bra at det er retta merksemd på desse temaa, seier han.

Sparebank 1 SR-Bank scorar nest lågast i undersøking med ein totalscore på 35 prosent. Konserndirektør Thor-Christian Haugland understrekar at dei tek etikk og berekraft på djupaste alvor. Dei sette i fjor i gang ei rekkje tiltak, og han seier det vil skje meir det kommande året.

