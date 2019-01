Statsadvokaten sender kidnappings-etterforsking i retur til politiet

innenriks

– Eg har i dag vedteke at saka skal sendast i retur til politiet for vidare etterforsking, seier statsadvokat Ellen Cathrine Greve i Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembete.

Investoren Reidar Osen vart i desember 2015 bortført av tre menn utanfor galleriet han eigde i Bergen, men saka er framleis ikkje oppklart.

Han vart halden fanga i fleire timar, mishandla og trua med pistol. Gjerningspersonane kravde at han skulle betale dei 2 millionar kroner. Han klarte etter kvart å rømme, etter å ha vorte utsett for det han sjølv kallar som umenneskeleg tortur.

– Det er ein svært alvorleg saktype som skal givast høg prioritet. Det er framleis forhold som må avklarast, skriv statsadvokat Ellen Cathrine Greve i ei pressemelding.

Etterforskinga av Osen-bortføringa vart kritisert innover i Vest politidistrikt. Politimann Kenneth Berg varsla i 2017 om det han meinte var mangelfull etterforsking i saka. Politidistriktet sette då ned ei intern varslingsgruppe, som konkluderte med at dei ikkje fann kritikkverdige forhold ved etterforskinga. Det vart likevel vedteke at politiet i Sogn og Fjordane skulle ta over saka.

I april 2018 melde Berg politimeisteren og leiaren for påtaleeininga i Vest politidistrikt for grov uforstand i tenesta. Spesialeininga behandlar framleis saka, ifølgje Dagbladet.

(©NPK)