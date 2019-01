Spesialeininga vil ha ny Jensen-sak tidfesta raskt

innenriks

– Vi er godt nøgde med at fagdommarane trefte ei avgjerd om å setje rettsavgjerda juryen hadde til side. Det betyr at dei er einige i synet vårt på saka og den argumentasjonen som har vore framført i retten, seier Presthus, som òg leier Spesialeininga for politisaker, til NTB.

Når det gjeld avgjerda til juryen om ikkje å kjenne Jensen skuldig i medverknad til innførsel av narkotika, noterer Presthus at det ikkje er kjent kor klart dette var i juryen og at han ikkje vil spekulere i det.

– No må vi sjå på kva for erfaringar vi har gjort oss her i lagmannsretten. Så må vi sjå om det er nokre behov eller noko som må gjerast annleis neste gong, seier han.

Presthus seier at Spesialeininga meiner at bevisa i saka er gode og at det naturleg nok er grunnen til at dei valde å fremje saka for Riksadvokaten med innstilling om tiltale.

