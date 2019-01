Forsvarssjefen meir optimistisk til kystvakthelikoptera

innenriks

Bruun-Hanssen deltok måndag i høyringa i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om skandalen.

– Etter mi vurdering er det leverandøren NHI som er hovudårsaka til utfordringane med innkjøpet og innfasinga av helikoptera. Manglande evne til å levere på tid og kvalitet har vore eit tilbakevendande tema sidan 2004, sa forsvarssjefen.

Han vedgjekk likevel at Forsvaret også mangla folk med kompetanse til å følgje opp kontrakten, men seier at det også viste seg vanskeleg å få tak i folk når Forsvarets logistikkoperasjon prøvde å tilsetje fleire.

Bruun-Hanssen er likevel meir optimistisk no.

– Eg ser no lysare på situasjonen enn for berre 12 månader sidan. NHI har betra kvaliteten og forsvaret har erkjent at vi må ta kraftfulle grep, seier han.

Men han legg til:

– Det er framleis betydeleg risiko, og vi er avhengige av at NHI prioriterer produksjon og leveransar av reservedelar.

