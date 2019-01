Forsvarsministeren meiner skandaleplaga helikopter er det beste for Noreg

innenriks

– Å seie tragedie og katastrofe er dekkjande. Det er beskrivande for ein 20 år lang prosess der vi ikkje har fått helikopterkapasiteten vi skulle ha, sa Høgre-statsråden då han møtte til høyring i Stortinget måndag.

Dei 14 helikoptera skulle vore på plass i 2008, men berre åtte er leverte og seks av dei kan berre brukast til trening. Det blir dessutan langt dyrare å drive og halde ved like helikoptera enn ein først rekna med.

Måndag var det open høyring om saka i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Bakke-Jensen ville ikkje svare på spørsmål om han er einig i avgjerda frå 2012, då den dåverande raudgrøne regjeringa heldt oppe kontrakten med leverandøren NHIndustries.

Men han gjekk langt i å framsnakke det utskjelte helikopteret. NH90 er det som er best eigna som maritimt helikopter, hevdar han.

– Vi veit at det er eit svært godt helikopter for Noreg, seier han, men tek atterhald om at leverandøren klarer å levere i tråd med krava.

– Er du einig i at ein i lyset frå etterpåklokskapen kunne klart seg med Folkevogn og ikkje Rolls-Royce? spurde sakordførar Hans Fredrik Grøvan (KrF).

– Det handlar ikkje om ein har bestilt Rolls-Royce, men eit helikopter som er godt eigna til å leve opp til krava norske styresmakter har stilt, svarte forsvarsministeren.

Forsvaret reknar no med å måtte bruke 470 millionar kroner ekstra i vedlikehalds- og driftskostnader årleg. Bakke-Jensen håpar det er mogleg å få ned desse kostnadene.

– Det er ingen grunn til å vere skråsikker på at dette kjem til å gå bra. Nokon utprega tillit til leverandøren er det ikkje, seier han.

(©NPK)