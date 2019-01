Forskar og tidlegare lagdommar: – Takk og farvel til juryordninga

innenriks

– Det er derfor dommarane har sett rettsavgjerda til side, at lagretten kunne finne han skuldig i korrupsjon, men ikkje innførsel. Kva skal han ha fått pengane for då? seier forskaren som i mange år har kjempa for ei oppheving av juryordninga.

Lars-Jonas Nygard seier det er nok at éin eller to i juryen har komme fram til denne konklusjonen.

– Slik er jurysystemet. Når ein då legg til at det ikkje blir gitt noko grunngiving, så ser ein kor komplisert dette eigentleg er, seier den tidlegare lagdommaren.

Samtidig karakteriserer Nygard tilsidesettinga som eit drama.

– Det er ikkje ofte fagdommarane set ei frifinnande rettsavgjerd til side. Då skal dei finne det samrøystes utvilsamt at tiltalte er skuldig. Ein kan jo òg tenkje seg dilemmaet til fagdommarane her når ein ser på den økonomisk sida av dette.

Han skisserer at det langt frå er sikkert at bevisførselen blir den same i neste rettsrunde.

Partane må leggje opp saka med sikte på å overtyde to fagdommarar og fem lekdommarar som sit saman i retten heile tida. Det blir ein heilt annan strategi enn å vende seg til ti lekdommarar i lagretten.

– Det skal bli spennande å sjå korleis partane legg opp bevisførselen i den nye runden. Eg trur dei kjem til å kutte vesentleg ned på materialet.

(©NPK)