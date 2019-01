Dommarane opphevar frifinninga i Jensen-saka – bitter Jensen ankar til Høgsterett

innenriks

– Eg syntest det eigentleg er, for å seie det på enkelt norsk, å spytte på juryen, det lagmannsretten no har gjort, uttalte ein resignert og skuffa Eirik Jensen etter at fagdommarane i Borgarting lagmannsrett hadde sett rettsavgjerda juryen hadde til side.

Avgjerda til fagdommarane om å setje til side den delvise frifinninga til juryen av Eirik Jensen vart anka på staden. No må Høgsterett avgjere kven som har rett.

-Utvilsamt skuldig

Etter seks dagar med drøftingar kom dei ti jurymedlemmane til at bevisa til Spesialeininga for at Eirik Jensen i årevis hadde hjelpt Gjermund Cappelen med storstilt hasjsmugling ikkje heldt.

Juryen meinte Jensen nok hadde gjort seg skuldig i grov korrupsjon gjennom kontakten sin med Cappelen, men at han skal dømmast for narkotikainnførsel var ikkje dei ti lagrettsmedlemmene einige i.

Under intens spenning vart rettsavgjerda lese opp i retten måndag ettermiddag. Dei tre fagdommarane, Kristel Heyerdahl, Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull trekte seg tilbake, men etter snautt halvannan time konkluderte dei tre samrøystes med at juryen hadde teke feil.

– Lagmannsretten finn det utvilsamt at tiltalte er skuldig etter tiltalen post 1, sa Heyerdahl og sette heile avgjerda juryen hadde til side.

– Heile saka skal derfor behandlast på nytt med nye dommarar, sa Heyerdahl – fem månader etter at ho sette retten første gong då ankebehandlinga starta i slutten av august.

Ein fortumla Jensen fekk spørsmål om han forstod avgjerda til fagdommarane.

– Eigentleg ikkje, men ja, svarte han.

Takknemlege

– Dette er ein liding for både Eirik Jensen og oss som har forsvart han. Eg meiner dommarane burde ha halde seg for gode til dette, seier advokat John Christian Elden til NTB.

Etterpå, då dei hadde drøfta dei praktiske sidene av tilsidesetjinga, takka Heyerdahl av juryen.

– Eg vil takke lagretten for det ekstraordinært store arbeidet. Vi er takknemlege for det dei har gjort, sa lagmannen til ein svært alvorleg jury som har brukt nesten eit halvt år på å danne seg ei meining om saka.

Ankesaka til Jensen har vore den aller siste saka som går for norsk rettsvesen med ein jury. I fjor vart heile ordninga avvikla, men saker som låg att i systemet skulle framleis dømmast etter den gamle ordninga.

Jensens forsvarar, advokat John Christian Elden, anka tilsidesetjinga til Høgsterett på staden. Får han medhald blir frifinninga på nytt gyldig og Jensen skal berre dømmast for grov korrupsjon.

Viss ikkje anken fører fram blir det nok ei full behandling i lagmannsretten, men denne gongen med ein utvida meddomsrett og ingen jury.

Sjokkert Jensen

–Eg har veldig lita tru på rettssystemet. Prinsippet er at du skal dømmast av likemenn, dine eigne. Dei gjorde det samvitsfullt. Det har du sett på tidsbruken. At det blir ei tilsidesetting er heilt uforståeleg for meg, med det prinsippet i botnen. Då er det klart at eg reagerer, sa ein tydeleg bitter Jensen etter at rettsmøtet var heva.

Det same gav forsvararen uttrykk for.

– Det er svært overraskande at fagdommarane ikkje kan godta juryen som har sete i seks dagar og vurdert dette grundig, var Eldens umiddelbare kommentar etter at rettsavgjerda til juryen vart sett til side av fagdommarane i Borgarting lagmannsrett måndag.

– Det finst ingen fellande bevis, og då har fagdommarane basert dette på ei heilskapsvurdering, sa han.