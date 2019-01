Dommarane opphevar frifinninga i Jensen-saka – Jensen ankar til Høgsterett

innenriks

– Lagmannsretten meiner Jensen utvilsamt er skyldig etter post 1 i tiltalen, sa lagdommar Kristel Heyerdahl før ho sette den frifinnande rettsavgjerda til juryen på dette punktet til side.

I ein times tid var den tidlegare polititoppen frikjent for tiltalepunktet som nesten garantert ville ha gitt han 21 års fengsel – medverknad til innførsel av fleire tonn hasj som del av Gjermund Cappelens mangeårige narkotikaverksemd.

Juryen klarte ikkje finne dekning i bevisa for at Jensen hadde vore ein del av verksemda, men konkluderte bekreftande på at han hadde fått verdiar og ytingar frå den såkalla narkobaronen som innebar grov korrupsjon.

Rettsavgjerd oppheva

Men så kom fagdommarane i Borgarting lagmannsrett med vurderinga si. Dei meiner juryen tek feil om skyldspørsmålet på narkotikapunktet og nyttar seg av moglegheita til å setje rettsavgjerda frå juryen til side. Dommarane har dessutan komme til at dei to tiltalepunkta heng så tett saman at dei også må vurderast saman.

– Heile saka skal derfor behandlast på nytt med nye dommarar, sa Heyerdahl – fem månader etter at ho sette retten første gong då ankebehandlinga starta i slutten av august.

Ein fortumla Jensen fekk spørsmål om han forstod avgjerda til fagdommarane.

– Eigentleg ikkje, men ja, svarte han.

Ankar til Høgsterett

Då retten vart sett igjen, erklærte forsvararen hans, advokat John Christian Elden at avgjerda om å setje rettsavgjerda til juryen til side vil bli anka til Høgsterett. Han aktar å bruke ankefristen på to veker til å grunngi anken.

– Det er svært overraskande at fagdommarane ikkje kan godta juryen som har sete i seks dagar og vurdert dette grundig, var Eldens umiddelbare kommentar etter at rettsavgjerda til juryen vart sett til side av fagdommarane i Borgarting lagmannsrett måndag.

– Det finst ikkje fellande bevis, og då har fagdommarane basert dette på ei heilskapsvurdering, sa han.

Sjokkert Jensen

Forsvarsadvokaten sa at Jensen vart overraska, sjølv om alle moglegheiter har vore diskuterte. Jensen forlét rettssalen i Oslo tinghus umiddelbart etter at dommarane tok pause for å vurdere vidare framdrift i saka. Det gjenstår framleis for partane å vurdere straffeutmålinga for Gjermund Cappelens del.

Då Jensen kom inn i salen igjen, var han tydeleg prega av dramatikken. Han såg rett fram, snakka ikkje med nokon og reagerte ikkje på tiltale.