Ny utsetjing i arbeidet med å heve fregatten

Vinden auka og sjøen vart uroleg rundt havaristen slik at kranlekteren Rambiz endå ein gong måtte forlate operasjonsområdet, opplysr Forsvaret.

Arbeid som ikkje krev bruk av kranlekteren, vil starte opp straks vêret tillèt det. Det er framleis ein del arbeid som står att med å sikre løftekjettingane i skroget slik at dei kan ta opp dei horisontale kreftene som opptrer under løftet, heiter det i oppdateringa frå Forsvaret.

Vêret

Tidlegare har Forsvaret sagt at dei håper å kunne starte sjølve hevinga av fregatten mot slutten av denne veka, men vêret kan endå ein gong sette ein stoppar for planane.

Til Forsvarets Forum seier kommandørkaptein Petter Hellesen i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter at dei første dagane etter hevinga blir kritiske. Han peikar på at når skipet blir heva blir det tilført oksygen, noko som set fart i forvitringa.

– Fartøyet vil ruste mykje raskare, og sjansen for at system blir øydelagt, aukar drastisk, seier han. Når skipet er heva skal det spylast med ferskvatn og deretter blir tilført ulike preserveringmidlar.

Kan måtte skrotast

Forsvaret jobbar framleis med utgangspunkt i at Helge Ingstad skal segle igjen, men det er òg ei moglegheit for at skipet må skrotast. Då er utgangspunktet å redde så mykje som mogleg av materiellet slik at det kan nyttast som reservedelar til dei andre fregattane.

Fregatten ligg under vatn i fjøra i Øygarden i Hordaland etter kollisjonen med tankskipet Sola TS natt til 8. november i fjor.

