Mange kvinner sparer til eigen pensjon

Både kvinner og menn nyttar seg av IPS, som vart innført i november 2017. I alt 47 prosent av dei i alderen mellom 40 år og 60 år som sparer i ordninga, er kvinner.

– Vi er positivt overraska over kor mange kvinner som nyttar seg av moglegheita for sparing til eigen pensjon, seier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Noreg.

Den nye statistikken frå Finans Norge og Verdipapirfondenes forening viser at det til no er spart 3,2 milliardar kroner i IPS, der det kan setjast av inntil 40.000 kroner årleg.

Det blir spart i IPS i alle aldrar. Det gjennomsnittlege sparebeløpet er aukande med alder. Personar over 60 år sparer i gjennomsnitt i underkant av 25.000 kroner per år.

Dei som er i alderen 30 til 60 år, står for om lag 80 prosent av dei oppsparte midlane i ordninga. Dei som er 50 til 60 år, sparar mest og står for om lag ein tredel av det som blir spart i IPS.

– Pensjonsreforma har gjort at den enkelte sjølv må ta eigne val og tilpasse seg pensjonssystemet individuelt. Vi er derfor glade for at gode stimuli til privat og individuell pensjonssparing er nemnt spesielt i den nye regjeringserklæringa, seier Prytz.

