KrF-topp åtvarar Grande mot omkamp på abortlova

Grøvan rettar ein åtvarande peikefinger mot den ferske likestillingsministeren etter utsegnene hennar om at innstrammingane i abortlova i den ferske regjeringsplattforma berre er å vurdere som ein pause på to og eit halvt år.

På NRKs spørsmål om kva ho tenker om å ta over som likestillingsminister i ei regjering som skal stramme inn på retten kvinner har til sjølvbestemming i abortlova og å seie nei til eggdonasjon, svarer Grande:

– Innstramminga som ligg i forslaget til abortlov, ser Venstre på som ein pause i to og eit halvt år. Då er det val.

Må vise respekt

Utsiktene til endringar i abortlova vart eit brennheitt tema då KrF i fjor haust gjorde sitt retningsval som enda med at partiet gjekk inn i regjering med Høgre, Frp og Venstre. Grøvan reagerer med undring over Venstre-leiarens timing:

– Eg er overraska og forundra over at Grande tek tak i denne saka berre få dagar etter at plattforma er på plass. Det kan oppfattast som at ein skaper tvil om det som er standpunktet til regjeringa. Vi fekk eit betydeleg gjennomslag i plattforma på tvillingabort, og dette er politikken til regjeringa, seier han.

– Men Grande peikar fram mot neste stortingsval i 2021?

– Ja, det står sjølvsagt alle parti fritt kva dei vil jobbe for etter 2021. Men vi har fått ei fersk plattform der ulike parti har fått ulikt gjennomslag. Eg håper at vi i fortsetjinga kan vise respekt for kvarandre og vere flinkare til å understreke at dette er den felles plattforma vår, framfor å uttrykkje noko som kan oppfattast som eit ønske om å skape tvil og usemje, seier Grøvan til NTB.

Venstre-motstand

I Venstre er det stor motstand mot å endre abortlova, og sju av medlemmene i landsstyret til partiet stemde mot plattforma på grunn av formuleringane om abort. Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark har beskrive endringa som no kjem, som den største innstramminga i abortlova på 40 år.

I regjeringsplattforma vart Høgre, Frp, Venstre og KrF einige om å «fjerne opninga for abort av ein eller fleire friske fleirlingar (fosterreduksjon) i eit svangerskap før grensa for sjølvbestemt abort. Utover dette blir det ikkje gjort endringar i abortlova".

Arbeidarpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol meiner det er grunn til å tvile på Grandes utsegner:

– Det ho seier er så lite truverdig som det er mogleg å få det, seier ho til NRK.

– Spørsmålet om abort var ikkje viktig nok for Trine Skei Grande for to veker sidan på Granavolden. Så kvifor skal vi tru at det blir viktig for henne før valet i 2021? spør Kjerkol.

