Grande ser på abortinnstramming som «pause»

innenriks

På NRKs spørsmål om kva ho tenker om å ta over som likestillingsminister i ei regjering som skal stramme inn på retten kvinner har til sjølvbestemming i abortlova og seie nei til eggdonasjon, svarar ho:

– Innstramminga som ligg i forslaget til abortlov, ser Venstre på som ein pause i to og eit halvt år.

Grande viser òg til utviklinga av ny teknologi:

– Vi har no berre flytta ei avgjerd over til nemnd i to og eit halvt år, seier Venstre-leiaren, og viser til stortingsvalet hausten 2021.

I Venstre er det stor motstand mot å endre abortlova, og sju av medlemmene i landsstyret stemde mot plattforma på grunn av formuleringane om abort. Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark har beskrive endringa som no kjem, som den største innstramminga i abortlova på 40 år.

I regjeringsplattforma vart Høgre, Frp, Venstre og KrF einige om å «fjerne opninga for abort av ein eller fleire friske fleirlingar (fosterreduksjon) i eit svangerskap før grensa for sjølvbestemt abort. Utover dette blir det gjort ikkje endringar i abortlova.»

