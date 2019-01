Flyforbod over åtte norske fengsel

innenriks

Dei åtte fengsla forbodet gjeld er Bergen fengsel, Halden fengsel, Ringerike fengsel, Stavanger fengsel, Telemark fengsel Skien avdeling, Trondheim fengsel, Romerike fengsel Ullersmo avdeling og Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.

Desse fengsla blir brukt til varetektsfengsling og straffegjennomføring for personar som kan innebere ein høg risiko for samfunnet. Forbodet kjem etter at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) kontakta Luftfartstilsynet og melde om behov for flyforbod.

Direktoratet trur eit forbod vil redusere faren for at dronar eller andre luftfartøy blir brukte til å avdekkje tryggingsinstallasjonar eller til å smugle rusmiddel og våpen inn i fengsla.

– Vi har ikkje hatt mange slike hendingar, men vi valde likevel å ta initiativ til dette for å førebyggje nye tilfelle, seier direktør Lise Sannerud i KDI.

Flyforbodet gjeld frå eit bestemd punkt inne i fengsla og innanfor ein radius av 0,5 nautiske mil, altså 926 meter.

Opprettinga av områda med flyforbod betyr at det aktuelle luftrommet blir stengt for all luftfart som ikkje unnateke frå restriksjonane eller har fått særskilt løyve til å fly der.

Forbodet gjeld ikkje flyging i samband med militær-, politi-, ambulanse, søke- og redningsoppdrag eller øvingar på slike oppdrag. Forskrifta tredde i kraft 1. januar 2019.

