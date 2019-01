Stortingets minste parti vil ha KrFs spørjekvote

innenriks

Dei to partia gjekk torsdag saman om ein førespurnad til Stortingspresidentskapet. Der ber dei om å få lov til å stille hovudspørsmål i Stortingets spørjetime kvar veke. Dei foreslår endringar som betyr at alle parti får lik rett til å delta i den munnlege spørjetimen, men at taletida blir fordelt etter storleiken på partia.

Presidentskapet har avgrensa moglegheita til dei to minste partia til å stille spørsmål. Dei to har berre éin representant kvar, og for å unngå at spørjetimen blir for lang må dei byte på slik at dei får stille hovudspørsmål annakvar veke.

– Når KrF no tek steget over i regjering, er det naturleg at vi som er i opposisjon får overta tida dei har disponert i spørjetimen. Denne vekevise seansen er den viktigaste arenaen til opposisjonen for å utfordre regjeringa og dermed følgje opp maktfordelingsprinsippet i Grunnlova, seier Une Bastholm (MDG).

Regelen om å veksle på å spørje gjeld ikkje når statsministeren stiller i spørjetimen. Då får både MDG og Raudt stille kvart sitt hovudspørsmål.

Stortingets munnlege spørjetime blir vanlegvis halde kvar onsdag klokka 10 til 11.30. Her kan representantane stille statsrådar spørsmål om aktuelle saker. Statsrådane veit ikkje kva for spørsmål dei får, og derfor kallast dette òg spontanspørjetimen.

