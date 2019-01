Schjøtt-Pedersen etterlyser oljeavklaring frå AP-leiinga

innenriks

– Dette er heilt i strid med det Arbeidarpartiet har vore tydelege på før valet og for kort tid sidan, der partileiinga har vore heilt tydelege på at rammevilkåra ligg fast, seier Schjøtt-Pedersen til NTB.

Han kallar saka alvorleg på fleire plan.

– Dette er alvorleg for Arbeidarpartiet sjølv, fordi nesten 200.000 arbeidstakarar kan bli usikre om partiet skaper uvisse om rammevilkåra. Men det er ikkje minst alvorleg for inntrykket av stabilitet i Noreg. Her snakkar vi om særs store investeringar over veldig lang tid, og der avgjerder treffest langt borte, seier direktøren i Norsk olje og gass, som sjølv tidlegare var ein sentral Ap-politikar.

Faste rammer

Schjøtt-Pedersen seier at mange har vore skeptiske til å investere i Noreg på grunn av oljeskatten på 78 prosent, men investeringane har likevel komme fordi Noreg er eit land der ein veit kva ein har å halde seg til.

– Derfor var det så utruleg viktig at den nye regjeringa slo fast i plattforma si at petroleumsnæringa skulle ha stabile rammevilkår. Men investorane ser ikkje berre på den sitjande regjeringa, dei ser òg på utsiktene vidare, og det at klimatalsmannen i det største partiet skapar usikkerheit er alvorleg med tanke på investeringane på norsk sokkel.

Ein seksdel av inntektene

Schjøtt-Pedersen viser til at 40 prosent av investeringane fram mot 2023, unntatt leitebudsjettet, er investeringar som er planlagde, men der endeleg avgjerd ikkje er teken.

– Dersom det oppstår uvisse om kva for rammevilkår som skal gjelde, vil store delar av desse investeringane kunne bli avlyste eller utsette, seier han.

Arbeidarpartileiinga må snarast avklare kva som er partiet sitt syn her, meiner han.

– Oljeverksemda utgjer ein seksdel av Noregs inntekter og 40 prosent av norsk eksport. Det har vore avgjerande for Noreg at Arbeidarpartiet på den eine sida og Høgre på den andre sida har garantert for stabilitet. Det er ein stabilitet som er heilt nødvendig for at ein skal tore å investere. Her er det avgjerande viktig at det kjem ei rask avklaring, seier han.

