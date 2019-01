NHO-foreining fryktar mindre handlekraft med større regjering

innenriks

– Det som er vår hovudbekymring, er at offentleg sektor veks kraftig, og ein manglar evne til å prioritere, seier administrerande direktør Håkon Haugli i Abelia til Aftenposten.

Han viser til Sveits som har ei befolkning større enn Noreg, men berre sju statsrådar, mens Noreg no har rekordhøge 22.

Haugli meiner utvidinga byr på to utfordringar.

– Det eine er fordelinga av ansvar og oppgåver mellom statsrådane, kven har ansvaret for kva. Det blir mindre klart når ein har fleire statsrådar. Det andre er at i kvar av sektorane som statsrådane skal leie, så vil det bli identifisert nye oppgåver som har ein risiko ved seg for at fleire skal løyse dei oppgåvene, meiner han.

Abelia-direktøren får mellom anna støtte av Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

– Eg synest det er lite klokt å auke talet på statsrådar kvar gong ein får inn eit nytt parti i regjeringa, berre for å løyse samarbeidsproblema, ikkje for å løyse eit samfunnsproblem, seier han til avisa.

– Ved å auke talet på statsrådar og rådgjevarar, så skaper ein nytt byråkrati. Eit statsråd må ha ein stab rundt seg, og ein skaper kunstige strukturar for å legitimere posten, legg han til.

(©NPK)