Kraftig oppgang for Gjensidige

Resultatet til forsikringsselskapet for fjerde kvartal 2018 vart publisert torsdag.

Resultatet frå skadeforsikringsverksemda, målt ved forsikringsresultatet, vart 1,9 milliardar kroner. Resultatet vart likevel påverka av høge avviklingsgevinstar på 1,4 milliardar kroner. Justert for dette vart forsikringsresultatet 530,3 millionar kroner, ifølgje ei pressemelding frå selskapet.

– Forbetringa i forsikringsresultatet frå fjerde kvartal 2017 var eit resultat av betydeleg høgare avviklingsgevinstar, som ei følgje av ein grundig gjennomgang av skadereservane våre, seier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

– I tillegg bidrog premievekst og betre underliggjande lønnsemd, særleg for motorvogn i Noreg, til resultatforbetringa. Verksemda vår utanfor Noreg viser framleis god framgang, og den strenge kostnadsdisiplinen vår har ført til ein nedgang i kostnadsdelen, legg han til.

Han er likevel ikkje tilfreds med fjoråret sett under eitt.

– For 2018 er vi ikkje fornøgde med dei underliggjande resultata, sjølv når dei blir justerte for ekstraordinære vêreffektar. Det foreslåtte aksjeutbyttet er likevel på nivå med fjoråret og bekreftar løftet vårt om å jobbe for eit høgt og stabilt nominelt utbytte til aksjonærane våre, seier Baastad.

