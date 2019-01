Knapt blått fleirtal i Oslo på ny kommunemåling

innenriks

Mens den raude blokka leidde med 30–29 på prognosen for hovudstaden i september i fjor, er det no knappast mogleg forsprang for dei fire borgarlege partia med 30–29. Det ville betydd eit maktskifte i hovudstaden, viser prognosar TV 2 har laga på grunnlag av kommunevalsmålinga frå Kantar TNS.

– Det er ei oppmuntring at det er borgarleg fleirtal i Oslo. Dette viser kor jamt valet i Oslo kjem til å bli, og understrekar at det må jobbast heilt fram til valet, seier Eirik Lae Solberg, byrådsleiarkandidat for Høgre.

Også i Bergen kan det bli endringar. Arbeidarpartiet, som i dag styrer Bergen saman med KrF og Venstre, er langt frå fleirtal på TV 2s prognose i januar. Dersom dei to sentrumspartia er villige til å utvide samarbeidet til også å gjelde SV, Raudt og MDG, vil ei slik blokk få fleirtal. I september var det knappast mogleg fleirtal for den borgarlege blokka i Bergen.

I Tromsø ligg det an til klart fleirtal for venstresida, og i Trondheim viser prognosen at venstresida beheld fleirtalet også der.

Dei viktigaste endringane på landsbasis i forhold til lokalvalet i 2015 er at Ap fell 4,3 prosentpoeng til 28,3 prosent. Samtidig aukar Høgre oppslutninga si med 4,8 prosent poeng til 28 prosent. Senterpartiet går opp 3,1 prosentpoeng til 11,6 prosent.

Elles går SV og Raudt noko fram samanlikna med for fire år sidan, men ikkje nok til å kompensere for Aps fall. Frp, Venstre, KrF og MDG fell i oppslutning i forhold til valresultatet i 2015.

