Familien ber om livsteikn frå Anne-Elisabeth Hagen

Bodskapen vart motteken den 16. januar på den same digitale plattforma som kravet om løysepengar tidlegare har vorte fremma på, opplyser advokaten til familien, Svein Holden, på ein pressekonferanse torsdag.

– Den digitale plattforma bodskapen kom på er lite eigna til å svare på bodskapen, og det er grunnen til at eg står her og seier det eg seier no, seier han.

– Vi ønsker eit tydeleg teikn på at Anne-Elisabeth er i live og at familien framleis kan få henne tilbake. Vi ønsker å komme i betre og annleis kontakt med dei som kan tenkjast å ha Anne-Elisabeth, seier Holden

– Det at eg står her no er nøye vurdert i samråd med politiet, fortset han.

Holden vil ikkje kommentere noko rundt innhaldet til bodskapen eller seie noko meir om kva for ei plattform det kom på. Men heilt på slutten av pressekonferansen gjentok Holden hovudbodskapen sin på engelsk.

– Vi er positive til at dei tek kontakt, vi oppfattar det som eit bevis på at ho framleis lever, men vi ber samtidig om forståing for å få vite om ho er i live før vi kan gå vidare i ein nærare prosess som kan føre henne heim, seier advokaten.