Barn gratis på toget til dei fyller seks

Tidlegare har barn måtta ha eigen billett på toget frå dei fyller fire år. Ungdom har måtta betale fullpris frå dei fyller 16 år. Men frå 27. januar blir aldersgrensene endra, melder Jernbanedirektoratet.

– Gjennom lågare billettprisar for barn og ungdom vil vi bidra til at unge tidleg etablerer gode kollektive reisevanar som dei vil ta med seg vidare som vaksne, seier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Kuttar familierabatt

Samtidig med endringa kuttar likevel NSB eit anna og svært populært tilbod, nemleg familierabatten. Den inneber at kvar vaksen som reiser med fullprisbillett eller kundekort, kan ta med eitt barn inntil 16 år gratis. Etter at endringane blir innførte 27. januar, vil det derfor totalt sett bli dyrare for familiar med barn over seks år å reise med tog.

– Vi vil verken tene eller spare veldig mykje på dette, fordi vi samtidig utvidar aldersgrensene for barn som reiser gratis eller får rabatt, uttalte kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB til Dagsavisen onsdag.

Fjerninga av familierabatten vil først og fremst merkast utanfor Oslo-området. Der gir samarbeidet med kollektivselskapet Ruter moglegheit for alle over 18 år å ta med inntil fire barn under 16 år gratis i helgar og på offentlege heilagdagar.

Alle banestrekningar

Direktoratet har vorte einig med NSB om prisendringa. Også banestrekningar som blir konkurranseutsette, får same aldersgrenser. Flytoget har sine eigne reglar for barn. Der reiser alle barn under 16 år gratis saman med ein vaksen, mens alle under 20 år betalar halv pris.

Frå tidlegare er det kjent at Ruter innfører dei same aldersgrensene på kollektivtrafikken i Oslo og Akershus frå 27. januar.

