Skaut havørn for å redde sau – må i retten

Hendinga skjedde i november 2017 då 23-åringen kom heim frå elgjakt og oppdaga ei havørn som var farleg nær sauene på garden til faren i Fyresdal, skriv Telemarksavisa.

Han skaut ned ørna med jaktrifla han hadde med seg og meiner at han handla i nødverje for å hindre at havørna angreip sauene. Han varsla Statens naturoppsyn om hendinga.

Mannen vart deretter meld av Noregs Miljøvernforbund og leiaren Kurt Oddekalv, for å ha skote den freda rovfuglen utan å ha fellingsløyve.

23-åringen har nekta å betale bota fordi han meiner at han skaut i nødverje, og må no møte opp i Vest-Telemark tingrett i mars.

