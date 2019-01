Nille-gründer Per Mathias Aarskog er død

innenriks

Ifølgje E24 døydde Aarskog på eit sjukehus i Thailand 8. januar i år.

– På vegner av Nille og alle dei tilsette synest vi dette er veldig, veldig trist. Per Mathias og Mons var blant gründerane i det som ein gong var eit norskeigd familieselskap. Det er ein del av historia til selskapet som no forsvinn med Per Matias. Det er mange år sidan dei selde seg ut, men historia og tilhøyrigheita er der framleis, seier administrerande direktør i Nille, Kjersti Hobøl.

Brørne selde seg ut av selskapet i to omgangar, noko dei til saman drog inn 1,2 milliard kroner på, ifølgje E24.

Dei siste åra har det gått dårlegare med kjeda, og i fjor tok DNB som største kreditor over eigarskapet for selskapet. Målet er å ta tilbake posisjonen Nille hadde tidlegare.

