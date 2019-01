Hareide tek gjerne leiarposisjon i KrFs stortingsgruppe

innenriks

Hareide ville verken fortsetje som partileiar eller bli statsråd då KrF vart ein del av den borgarlege regjeringa. Han ønskte som kjent at KrF heller skulle prøve å komme i regjering med Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

Men NTB er kjent med at Hareide, trass nederlaget i kampen om vegvalet til partiet, ønskjer å fortsetje som parlamentarisk leiar når den nye stortingsgruppa blir konstituert i nær framtid.

Veteran i tvil

Truleg vil ønsket til den avgåtte partileiaren bli innfridd. Ingen av dei NTB var i kontakt med onsdag ville seie noko anna, sjølv om det òg vart gitt uttrykk for tvil.

Ein av dei som må overtydast er partiveteran Geir Toskedal, som er fast møtande vararepresentant for nyutnemnt landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 64-åringen frå Karmøy i Rogaland sat i kommunal- og forvaltingskomiteen i åra 2013–2017 og stod til liks med Bollestad på blå side i fjor haust.

Ein av dei beste

– Det er eit spørsmål om entusiasme og engasjement, lyder Toskedals forklaring på kvifor han må overtydast om at Hareide skal få fortsetje som leiar av stortingsgruppa til partiet.

– Hareide er ein av dei beste vi har. Men eg skal ikkje leggje meg opp i det som er valet til stortingsgruppa, sa nestleiar Kjell Ingolf Ropstad då han kom til KrFs gruppemøte på Stortinget onsdag ettermiddag.

– Eg gler meg til å sjå igjen denne gjengen som blir enormt viktig for at vi skal lykkast i regjering. Og så treng vi jo eit løft på målingane, sa det ferske barne- og familieministeren på veg inn til gruppemøtet – eit forum der han altså ikkje lenger har røysterett.

Ropstad-vikar

På plass var òg Jorunn Gleditsch Lossius. 38-åringen frå Lillesand i Aust-Agder er fast møtande vararepresentant for Ropstad og stod på den blå sida i dragkampen før jul.

Lossius møtte i finanskomiteen og tok rolla som justispolitisk talsperson då ho vikarierte som nestleiar for Ropstad då han var i pappapermisjon fram til påske i fjor, men kva for ein stortingskomité ho og Toskedal vil få no er ope.

– Det skal leggjast ein kabal der det er fleire komitear som skal fyllast, inkludert leiarvervet i helse- og omsorgskomiteen som Bollestad hadde, seier Toskedal til NTB.

Hoksrud-retur

Også i Framstegspartiets stortingsgruppe skal nokre kort stokkast om på no som Bård Hoksrud vender tilbake til Stortinget etter fem månader som landbruks og matminister.

– Eg har meldt inn eit par ønske og eg har vel òg nemnt eit par komitear eg helst ikkje vil ha. Så blir det opp til valkomiteen å finne ut av det, seier Hoksrud til NTB.

Leiaren av Frps valkomité, Morten Wold, meiner å kunne ha innstillinga klar seinast måndag.

– Bård er ein kunnskapsrik allroundpolitikar som er aktuell for fleire komitear. Så er det ein heilskap som skal gå opp, der eg håpar å unngå å flytte på nokon mot sin vilje, seier Wold.

Høgre-rokering

Også i Høgre blir det rokeringar etter at Linda C. Hofstad Helleland returnerte til Stortinget etter å ha gått av som barne-, familie,- og likestillingsminister.

Det er ikkje klart kva for ein komité ho vil få plass i.

Samtidig går Stine Margrethe Knutsdatter Olsen (Frp) og Guro Angell Gimse (H) ut av Stortinget. Dei har vore vararepresentantar for høvesvis Hoksrud og Hofstad Helleland.

