Fylkesmannen i Hedmark anbefaler å skyte fleire ulv

Fylkesmannen i Hedmark fungerer som sekretariat for rovviltnemndene i region 4 og 5, som i slutten av månaden skal møtast for å diskutere om det kan skytast fleire ulvar på lisens utanfor ulvesona.

I oppmodinga si før møtet anbefaler fylkesmannen at det blir skote inntil fire dyr i området, som strekkjer seg over Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4), skriv Nationen.

Kvoten utanfor ulvesona var opphavleg på tolv dyr. Den siste ulven på kvoten vart skoten i Stange kommune 3. januar.

– Kvoten på 12 dyr utanfor ulvesona er fylt. Kunnskap om rørslemønster for unge ulvar viser at mange ungdyr forlèt oppvekstreviret i løpet av ettervinteren og våren. Det er derfor stort sannsyn for at ung ulv kan vandre inn og prøve å etablere seg i region 4 og region 5 utanfor ulvesona, og dette inneber risiko for omfattande skadar, heiter det i Fylkesmannens grunngjeving.

