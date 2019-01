Alderen til barna ved skilsmisse har betyding for bruken av antidepressiva

innenriks

Det kjem fram i ein studie gjennomført ved Folkehelseinstituttet.

– Det er gjort svært mange analysar av korleis brot mellom foreldra påverkar barna, men det er likevel svært mykje vi ikkje veit. I denne studien har vi undersøkt om alderen til barna ved skilsmissa påverkar deira seinare bruk av antidepressiva, seier førsteforfattar Øystein Kravdal.

Studien viser at barn som opplever skilsmisse når dei er mellom 0 og 4 år, har 12 prosent høgare sannsyn for å bruke antidepressiva i vaksen alder (20-44 år) enn barn som opplever skilsmisse når dei er mellom 15 og 19 år. Når 0-4-åringane blir samanlikna med dei som var over 20 år då foreldra skilde seg, aukar skilnaden til 19 prosent.

Forskarane meiner ei forklaring kan vere at barn som opplever skilsmissesituasjonen i ung alder, lever med belastningar ved eit eventuelt utilfredsstillande forhold mellom foreldra og etterfølgjande brot gjennom ein lengre del av barndommen.

Ei anna forklaring kan vere at belastningane har ein litt annan karakter når brotet finn stad mens barna er små.

