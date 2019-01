innenriks

Politiet sette i verk ein leiteaksjon like over midnatt etter at guten forsvann frå nokre kjende måndag kveld.

Både brannvesenet, Røde Kors, Norske Redningshunder og eit redningshelikopter har delteke i søket natt til tysdag. I tillegg vart drosjene i byen varsla.

Klokka 12.45 kom guten til rette, melder politiet.

