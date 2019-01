Regjeringa opnar for «barnefengsel»

innenriks

Frps justispolitiske talsperson, Solveig Horne, seier til Vårt Land at ho meiner dei spesielle barnevernsinstitusjonane er nødvendige.

– Det er 14-åringar som står bak vald og valdtekt. Desse ungane treng klare grenser og restriksjonar, seier ho.

«Regjeringen vil vurdere å etablere institusjoner i barnevernet, inkludert bevegelsesrestriksjoner, som kan håndheve reglene for personer under 15 år som begår alvorlig kriminalitet, og som kan utgjøre en fare for seg selv eller andre.» Slik heiter det i den nye regjeringsplattforma for firepartiregjeringa mellom Høgre, Frp, Venstre og KrF.

Justisdepartementet har tidlegare varsla at dei skal jobbe med alternative tiltak mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet.

– Eg har vore tydeleg på at barnevernet må inn, og ein må få eit betre samarbeid mellom barnevernet og kriminalomsorga og politiet, seier Horne.

Ho meiner barnevernet ikkje har verktøy for å hindre danninga av ungdomsgjengar.

– Då må vi ikkje vere redde for å prøve nye tiltak. Det er viktig med innskrenking av rørslefridom, seier Horne.

(©NPK)