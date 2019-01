Optimisme i oljeindustrien – trur på vekst i år

innenriks

Heile 77 prosent av leiarane forventar vekst, noko som er ein auke på 12 prosent frå året før.

Det kjem fram i rapporten «A test of resilience» som er basert på ei global spørjeundersøking av 791 leiarar, gjennomført av DNV GL.

Blant landa som er analysert, er Noreg eitt av landa der det er størst moglegheit for at rekrutteringa vil auke og nedskjeringa i talet på tilsette vil minke, heiter det i ei pressemelding.

Færre nedskjeringar

I undersøkinga svarar 74 prosent av dei norske leiarane at dei er optimistiske når det gjeld utsiktene for deira eigne selskap i 2019, og 39 prosent forventar at selskapet deira vil skape fleire jobbar i år. Det er ein auke på 12 prosent frå i fjor.

Berre 13 prosent seier dei vil redusere arbeidsstokken i 2019, ned frå 55 prosent i 2017 og 21 prosent i 2018.

– Det er gode nyheiter at dei smertefulle jobbnedskjeringane som fann stad under den siste marknadssvikten, no minskar etter kvart som norske olje- og gasselskap har teke klare skritt for å auke kostnadseffektiviteten sin og attskape lønnsemd, seier regionalsjef Arve Johan Kalleklev i DNV GL Noreg.

Trur på inntektsmål

I studien kjem det også fram at den norske olje- og gassindustrien er på fjerdeplass av dei som med minst sannsyn vil auke investeringane sine, og på andreplass blant dei som er minst sannsynlege til å auke driftsutgiftene.

Samtidig svarar 24 prosent av leiarane at selskapet deira i år vil auke investeringane sine.

Heile 87 prosent meiner at kostnadskontrollen vil auke eller bli verande uforandra i 2019. 70 prosent trur at organisasjonen deira vil nå inntektsmåla sine, opp frå 65 prosent i fjor.

(©NPK)