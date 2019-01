Mann tiltalt for overgrep i barnehage

innenriks

Mannen vart 12. juni i fjor meld og arrestert for overgrepet han no er tiltalt for. Det var eitt av barna i barnehagen som hadde reagert på handlingar mannen hadde gjort og som fortalde dette til sine føresette, skriv NRK.

Statsadvokat Arvid Malde har teke ut ein tiltalt som går ut på at mannen har brote paragraf 299 i straffelova som beskriv valdtekt av barn under 14 år.

Etterforskinga av mannen avdekte òg at han hadde tilgang til bilde som viser seksuelle overgrep mot barn.

Den tiltalte mannen har vore suspendert frå stillinga i barnehagen mens saka har vore under etterforsking. Han er ikkje tidlegare straffedømd.

