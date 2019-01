Ingen «mørkemenn» i den største regjeringa i historia

innenriks

15 år etter at tidlegare KrF-leiar Dagfinn Høybråten tok eit oppgjer med kritikarane og avviste at han var mørkemann, vart ein annan potensiell KrF-leiar tvinga til å gjere det same.

Den «blå» hærføraren på KrF-sida, Kjell Ingolf Ropstad, måtte svare både for omstridde synspunkt på homofili og for sitt famøse «klarar ein å bere fram eitt, klarer ein å bere fram to»-utsagn om tvillingar og abort i det han vart ny leiar for Barne- og likestillingsdepartementet – med ansvarsfritak for likestillingsfeltet.

KrF-nestleiaren veifta likevel bort stempelet som «moralismen sin mørkemann på Sørlandet» og lova å vere ein barne- og familieminister for alle.

– Eg er ein statsråd for alle barn og alle familieformer. Eg vil arbeide mot diskriminering av homofile, lovde Ropstad.

– Kjell Ingolf er ingen mørkemann, han er heller ingen anti-homo-fyr. Tvert imot har han eit heilt avslappa og inkluderande forhold til desse spørsmåla og kunne heilt fint hatt ansvaret for likestilling, understreka Solberg.

– Ikkje redd journalistar

Ropstad var ikkje åleine om å bli møtt med kritikk og skepsis på den første arbeidsdagen sin. Noregs nye minister for samfunnssikkerheit, Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), vart raskt konfrontert med dei tidlegare utsegnene sine om at journalistar var «vondsinna» og i stand til å «finne på kva som helst".

– Utsegna mi kom på bakgrunn av ei heilt konkret sak, som var veldig personleg. Eg kjem til å vere tilgjengeleg og er ikkje redd for journalistar, svarte ho.

Den ferske statsråden vart òg konfrontert med utsegner i 2016 om at «klimaendringane ikkje nødvendigvis berre er menneskeskapte», og avgangen hennar vart kravd allereie før ho fekk etablert seg i dei nye kontora sine.

– Menneskeskapte klimaendringar er det største sikkerheits- og beredskapsspørsmålet i vår tid. Viss Ingvil Smines meiner dei ikkje finst, er ho ikkje skikka til å vere statsråd, sa Arild Hermstad, nasjonal talsperson i Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) til Dagbladet.

Historisk stor regjering

Også storleiken på regjeringa vart gjenstand for kritikk. Nikolai Astrup (H) vart utpeika til den første digitaliseringsministeren i landet for å rydde plass til KrFs «raude» representant Dag Inge Ulstein som utviklingsminister.

Posten som samfunnstryggingsminister gjorde at Frp beheldt sju statsrådar, sjølv etter at Bård Hoksrud vart erstatta med fungerande KrF-leiar Olaug Bollestad som mat- og landbruksminister.

Rokeringane førte til at Solbergs borgarlege fleirtalsdraum vart Noregshistorias største regjering med 22 statsrådar, trass i at både Høgre og Frp har ein uttalt ambisjon om å avbyråkratisere og slanke regjeringsapparatet.

– Eg sa at vi skulle ha færre departement, og det er to færre i dag enn i 2013. Eg sa at vi kanskje skulle ha færre statsrådar, men òg at saksområde kan gjere det nødvendig å ha fleire statsrådar i eitt departement nokre gonger, var svaret til statsministeren på kritikken.

– Lappeteppe

Sjølv om den nye regjeringa òg får kritikk for å mangle representantar frå Midt-Noreg og spesielt Trøndelag meiner Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen at statsministeren alt i alt kjem godt ut av det.

– Solberg har balansert pragmatismen sin på ein måte som har gjort henne populær blant dei ho er sjef for, i alle dei fire partia. Veljarane er òg fornøgde. Med henne, skriv Eilertsen.

Ho spør seg likevel om i kva grad Venstre og KrF – som begge har slite på meiningsmålingane – greier å bli synlege nok i Solbergs «lappeteppe av hensyn og interesser».

– Resten av regjeringsmedlemmane må slite for både synegheit og popularitet. Lykkast dei ikkje, lykkast heller ikkje Solberg, påpeikar ho.