Vaskehall i marina utanfor Kristiansand totalskadd i brann

innenriks

Politiet fekk melding om brannen klokka 6.06 måndag. Vaskehallen ligg i eit industriområde, men det er ikkje fare for spreiing, opplyser brannvesenet.

– Bygningen er ikkje søkt gjennom, men det pleier ikkje å vere folk der om natta, seier operasjonsleiar Øyvind Heggeland i Agder politidistrikt til NTB.

Han legg til at skadeomfanget er stort, og at bygningen på eit tidspunkt var overtent. Brannmannskapa fekk kontroll over flammane etter halvannan time.

Det var opne flammar på staden då den første bilen frå brannvesenet var framme.

– Halve Korsvik Marina er brent. Vi har klart å stoppe brannen midt på bygget. Men det er framleis fyr i bygget og mykje å gjere, sa brannmeister Erik Johannessen til Fædrelandsvennen like før klokka halv åtte måndag morgon.

