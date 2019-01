Politets utlendingseining nedbemannar på grunn av få asylsøkarar

innenriks

Fleire tilsette har allereie slutta, og stillingane har ikkje vorte erstatta. Sidan 1. januar 2017 har talet på fast tilsette vorte redusert med om lag 150 personar.

– Budsjettsituasjonen og ei betydeleg redusert oppgåvemengde medfører at PU må redusere bemanninga. Vidare er det nødvendig at PU har rett kompetansesamansetning for å vere i stand til å løyse pålagde oppgåver best mogleg, seier PU-sjef Arne Jørgen Olafsen.

For å prøve å unngå oppseiingar ønsker PU å tilby overtalige tilsette moglegheita til å søke om sluttavtalar. PU kjem òg til å prøve å finne ledige stillingar til overtalige tilsette andre stader i politi- og lensmannsetaten.

– Arbeidsgjevar er oppteken av å gjennomføre denne prosessen på ein ryddig måte, og i tett samarbeid med fagforeiningar og vernetenesta, seier personalsjef i PU Kristin Fiksdal Eide.

Men det er neppe slutt med dette.

– På lengre sikt er det sannsynleg at talet på tilsette skal reduserast ytterlegare for å tilpasse organisasjonen til oppgåver og budsjett, opplyser PU i ei pressemelding.

