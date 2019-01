Parat: Éin av fire i tryggingsbransjen har opplevd seksuell trakassering

innenriks

Over 2.700 tilsette i sju ulike område som er organisert i Parat, er intervjua i undersøkinga om seksuell trakassering på jobb dei siste fem åra.

Tilsette i politiet, Forsvaret, vakt og sikkerheit, Nav, universitet- og høgskulesektoren, tannhelse og apotek har svart i undersøkinga frå Parat.

Dei mest urovekkjande tala kjem fram i bransjen vakt og sikkerheit. Der oppgir 26,6 prosent at dei har vore utsette for seksuell trakassering på jobb dei siste fem åra.

I politiet svarar 12,2 prosent av dei spurde at dei har vore utsette for seksuell trakassering på jobb dei siste fem åra. I Forsvaret er tilsvarande del 8,7 prosent.

Ifølgje undersøkinga svarar over 90 prosent av respondentane i fleire bransjar nei, eller veit ikkje, på spørsmål om arbeidsgjevar har kartlagt omfanget av seksuell trakassering siste år.

Samtidig svarar over 70 prosent i fleire bransjar nei eller veit ikkje på spørsmål om arbeidsgjevar har varslingsrutinar eller retningslinjer for kva som skal blir gjort viss tilsette blir utsette for seksuell trakassering.

