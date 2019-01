Norske fondsspararar tapte pengar i fjor

innenriks

Då børsane i verda rasa dei siste månadene i fjor, forsvann òg avkastinga for norske fondsspararar, konstaterer Verdipapirfondenes forening (VFF) måndag.

– I 2018 har alle aksje- og kombifondsgrupper i snitt gitt negativ avkasting, seier sjefen i foreininga Bernt S. Zakariassen måndag.

Tala varierer for ulike fondsgrupper. Verst vart fjoråret for europeiske aksjefond, som fall med 13,1 prosent. For nordiske aksjefond var den negative avkastinga 10,8 prosent.

– Det vart ei ruglete avslutning på børsåret, noko som gav store utslag på avkastinga til fondsspararane, seier Zakariassen.

VFF minner samtidig om at trass i eit magert 2018, har faste spareavtalar i fond vore svært lønsamt dei siste fem åra.

Tala viser òg at nordmenn selde meir enn dei kjøpte i fjor – for første gong på ti år. For norske personkundar enda året med eit netto sal av fondsdelar på 4,1 milliardar kroner.

Zakariassen meiner eit samla nettosal på 4,1 milliardar av ei behaldning på 228 milliardar er forholdsvis beskjedent.

– Den negative nettoteikninga kan òg i stor grad forklarast ved at ein nominee (forvaltarregistrering) i juni 2018 flytta midlar frå eit selskap som er medlem av VFF til eit selskap som ikkje er medlem av VFF, seier han.

(©NPK)