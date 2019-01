Maratonrettssak om doping opp i Bergen tingrett

innenriks

Sju menn står tiltalt i Bergen tingrett der dei risikerer å bli dømde etter den såkalla mafiaparagrafen, det vil seie organisert kriminell verksemd. Politiet har etterforska saka sidan 2015. Det er sett av tid for rettssaka fram til 7. juni.

Ifølgje NRK fekk etterforskinga internt namnet Operasjon Hush. Dopingmidla dei produserte og selde, skal ha ein verdi på over 30 millionar kroner.

To av dei tiltalte kjem frå Sunnfjord, to frå Bergen og tre frå Buskerud. I fjor haust vart tre andre dømde i same sak. I alt opprettar politiet straffesak mot over hundre menn i fleire politidistrikt. 36 menn skal ha hatt ei større eller mindre rolle i dopingnettverket.

