Regjeringa vil fjerne NRK-lisensen og modernisere mediestøtta

innenriks

Høgre, Frp, Venstre og KrF ønsker å fjerne dagens lisens for å gjere NRKs finansieringsmodell meir framtidsretta. Samtidig skal all mediestøtte samlast i éi ordning.

«NRK er ein viktig fellesinstitusjon i Noreg og skal sikrast stabil og god finansiering. Regjeringa legg verdiane i NRK-plakaten til grunn for arbeidet sitt», heiter det mellom anna i regjeringsfråsegna.

Det betyr at regjeringa mellom anna vil jobbe for at NRK først og fremst skal vere eit ikkje-kommersielt allmennkringkastingstilbud som ikkje skal svekkje inntektene til kommersielle aktørar i kringkastingsmarknaden.

Samtidig heiter det i fråsegna at moglegheita for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud skal haldast oppe.

«Regjeringa vil ha ei mediestøtte som er føreseieleg, ubyråkratisk og med størst mogleg avstand til politiske styresmakter», heiter det vidare i dokumentet. Mediestøtteordninga skal førast vidare og moderniserast og momsfritak for nettaviser blir innført.

Regjeringa vil òg jobbe for at internasjonale aktørar som opererer i Noreg må ta omsyn til norske konkurransevilkår.

(©NPK)