PST: Russisk statsborgar som kom til Noreg via Sverige, stod bak knivangrepet i Oslo

innenriks

– I går vart ei norsk kvinne i 20-åra knivstukken i ein Kiwi-butikk i Oslo sentrum. Ho er kritisk skadd, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

Ho fortel at gjerningsmannen raskt vart teken, og at Oslo-politiet starta etterforsking.

– Den gripne er ein russisk statsborgar som kom via Sverige til Noreg torsdag. Fredag morgon vedtok Riksadvokaten at etterforskinga av knivangrepet blir overført til PST. Bakgrunnen er opplysningar sikta kom med i avhøyr torsdag kveld, opplyser ho.

Vurderer trusselbildet

– Den vidare etterforskinga vil prøve å avklare om dette var ei terrorhandling, seier Bjørnland og fortset:

– Per no har vi ingen opplysningar som indikerer at fleire personar er involverte eller at det er planlagt fleire angrep.

– PST vil vurdere om hendinga påverkar det generelle trusselbildet, seier PST-sjefen.

Den arresterte er i byrjinga av 20-åra. Mannen bar ein kniv då han vart gripen. Politiet fekk melding om hendinga torsdag klokka 12.53. Kvinna vart stukken med kniv inne i ein Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo sentrum.

– Kvinna stod i kassa for å betale då ho vart stukken i ryggen. Alt tyder på at ho var eit tilfeldig offer, opplyste operasjonsleiar Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Teken nær åstaden

Kvinna vart frakta til Ullevål sjukehus med kritiske skadar, men tilstanden blir omtalt som stabil.

Etter knivstikkinga skal gjerningsmannen ha angripe personen som sat i kassa, men deretter valt å springe frå staden. Han vart teken av politiet i nærleiken av åstaden etter kort tid.

Butikken vart stengt, og det vart gjort kriminaltekniske undersøkingar på staden etter hendinga.