innenriks

Sjukehuset legg til at dei held seggpå grøn beredskap inntil vidare.

Sjukehusa i Helse søraust måtte fredag formiddag gå over til gammaldagse papirjournalar på grunn av at det elektroniske pasientjournalsystemet Dips knelte.

Sykehuspartner, som leverer IKT-tenester til heile helseområdet, varsla at dei gjekk over til raud beredskap. Raud beredskap betyr at alle ressursar er sett inn for å løyse situasjonen.