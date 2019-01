Vanskelegare for Venstre å samarbeide med KrF enn med Frp

innenriks

Dei to partia har stått skulder ved skulder i fleire saker dei siste fem åra, men i forhandlingane på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland har stemninga snudd. Ei vesentleg årsak er at folk i Venstre er meir opne for å inngå kompromiss om innvandring og klima enn om abort og rus, seier kjelder i Venstre til avisa.

– Eg har snakka med ein del venstrefolk som er sjokkerte over at det skulle bli vanskelegare å danne regjering med KrF enn med Frp, seier Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark til avisa.

Mykje å tape

Hansmark sit i partiet sitt landsstyre som torsdag ettermiddag klokka 14 samlar seg på Gardermoen for å ta stilling til forslaget til regjeringsplattform som vart ferdigforhandla onsdag. Også landsstyra i Høgre, Frp og KrF set seg ned på same stad til same tid for å gå gjennom sluttresultatet.

Ifølgje Klassekampen gir fleire i Venstre uttrykk for at partiet vil ha mykje å tape politisk på å akseptere kvar og ei innstramming i abortlova. Her spelar både taktikk og personleg overtyding hos Venstre-folk inn.

– Når KrF prioriterer abortinnstramming og ein konservativ bioteknologipolitikk, blir det vanskeleg for Venstre, seier Hansmark og legg til:

– Dei kunne vald barnefattigdom, klima og asylpolitikk, der Trine og Knut Arild har stått skulder ved skulder.

Vurderer å stemme nei

Hansmark varsla onsdag at minst ti av dei 38 landsstyremedlemmane til partiet vurderer å stemme ned regjeringsplattforma viss ho inneheld endringar av abortlova.

– Vi er ikkje innstilte på å utvide regjeringa for ein kvar pris. Om ein dreg regjeringa lenger vekk frå Venstre, ser eg ingen grunn til å stemme for plattforma, sa Hansmark til Vårt Land.

Ifølgje VG fekk likevel ikkje KrF medhald for endringar i abortlova. KrF har kjempa for endringar i paragraf 2c, som opnar for seinabort i tilfelle der fosteret har ein alvorleg sjukdom, men skal ifølgje avisa ha tapt kampen i forhandlingane.

KrF skal likevel ha kjempa til seg ei avgrensing i moglegheita for å få gjennomført fosterreduksjon, og dermed sikra seg ein liten siger på abortområdet.

Klimakrangel med Frp

Samtidig har heller ikkje forhandlingane med Frp gått heilt smertefritt. Kjelder har fortalt til NRK at Venstre-leiar Trine Skei Grande og forhandlingsdelegasjonen til partiet forlét forhandlingsrommet på Gran laurdag etter det som blir beskrive som ei oppleving av fullstendig mangel på viktige gjennomslag i klima- og miljøpolitikken.

Ifølgje NRK botna krangelen i problem med å balansere dette opp mot Frp sine sterke ønske om å redusere bilavgiftene og å skrote ein ny målemetode for utslepp frå bilar.

Samtidig er nettopp klima eit område der det har vore enklare for Venstre å inngå kompromiss, gitt at ein likevel har sikra seg nokon sigrar som ein kan vise fram til veljarane, ifølgje Klassekampen. Og partiet skal ha fått eit betydeleg gjennomslag på klima i forhandlingsinnspurten.

Den ferdigforhandla plattforma skal òg innebere ei barne- og familiereform med særleg fokus på ressurssvake, som KrF har fått gjennom.

