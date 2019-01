VG: Ingen endringar i abortlova

innenriks

Det får avisa opplyst av kjelder i dei fire partia som onsdag kveld skal ha komme til semje.

KrF har kjempa for endringar i paragraf 2c, som opnar for seinabort i tilfelle der fosteret har alvorleg sjukdom, men skal ha tapt kampen i forhandlingane.

Fleire kjelder opnar for at KrF i staden kan ha fått gjennomslag for andre tiltak og kampanjar mot det KrF kallar sorteringssamfunnet.

Fosterreduksjon

Ifølgje VG ligg det òg an til at partia vil legge fram eit felles forslag om å avgrense moglegheita for å få gjennomført fosterreduksjon, og at KrF dermed skal ha oppnådd ein liten siger på abort-området gjennom forhandlingane på Granavollen.

Den forhandla fram plattforma skal innebere ei barne- og familiereform med særleg fokus på ressurssvake, som KrF har fått gjennom. Venstre har fått eit betydeleg gjennomslag på klima i innspurten til forhandlingane.

Eit anna spenningsmoment i forhandlingane er kor mange og kva for statsrådpostar KrF kan få. Venstre har i dag tre statsrådar.

Har kalla inn til møte

Det var TV 2 som først melde at regjeringsplattforma for ei ny firepartiregjering var ferdig forhandla. Ifølgje VG vart forhandlingane avslutta like etter klokka 21, og det var berre skrivearbeidet som stod att.

Torsdag ettermiddag klokka 14 er stortingsgruppene og landsstyra i Høgre, Frp, Venstre og KrF innkalla til separate møte for å ta stilling til resultatet av forhandlingar i to veker om ei ny regjeringsplattform.

Solbergs mål

Statsminister Erna Solberg (H) har i mange år hatt som mål å samle dei fire ikkje-sosialistiske partia i regjering. Men i 2013 klarte dei ikkje å bli samde om ei regjeringsplattform. Forhandlingane enda med at Høgre og Frp danna regjering med ein samarbeidsavtale med Venstre og KrF.

Etter valsigeren i 2017 ville ikkje KrF ha ein ny samarbeidsavtale. På same tid vedtok Venstre å søke regjeringssamarbeid, og partiet gjekk inn i Solberg-regjeringa for eitt år sidan.

