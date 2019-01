Vårt Land: Auka barnetrygd for dei minste

innenriks

Det er barnetrygd for barn i alderen 0 til 6 år som blir auka, etter det Vårt Land erfarer.

Det betyr samtidig at barnetrygda ikkje blir auka for barn over denne alderen.

Auka barnetrygd har lenge vore ei sentral KrF-sak, og under budsjettforhandlingane i fjor haust lykkast partiet med å få auka barnetrygda med 1.000 kroner i året. Auka sats gjeld frå mars i år.

KrFs landsstyre sat torsdag saman på Gardermoen for å ta stilling til regjeringsplattforma som partiet har forhandla fram med Venstre, Frp og Høgre dei siste to vekene.

(©NPK)